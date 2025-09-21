Quattro Paesi occidentali riconoscono la Palestina Israele protesta

Un inatteso fronte diplomatico si è aperto quando quattro Paesi tradizionalmente vicini a Israele – Regno Unito, Canada, Australia e Portogallo – hanno riconosciuto lo Stato di Palestina, rilanciando un tema che sembrava sopito e innescando reazioni opposte tra governi occidentali, leadership israeliane e rappresentanze palestinesi. Momenti decisivi La decisione congiunta di Regno Unito, Canada, . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Quattro Paesi occidentali riconoscono la Palestina, Israele protesta

In questa notizia si parla di: quattro - paesi

Il Mondiale per club non piace? Per organizzare il prossimo ci sono già quattro paesi in lizza

"Respingiamo l'occupazione": quattro Paesi (più l'Italia) bocciano la decisione di Isarele su Gaza

L’Italia e altri quattro Paesi condannano i piani di occupazione di Gaza

L'esercitazione si tiene ogni anno per rafforzare la cooperazione e migliorare l'interoperabilità delle forze armate dei quattro Paesi. Per l'edizione 2025, il coordinamento e la pianificazione sono stati affidati a Francia e Cipro - facebook.com Vai su Facebook

A Germignaga quattro paesi uniti per il battesimo civico - X Vai su X

Regno Unito, Canada e Australia riconoscono la Palestina. Netanyahu: Nessuno stato palestinese - Il capo di gabinetto di Netanyahu è il nuovo ambasciatore in Gran Bretagna; Regno Unito, Canada e Australia riconoscono lo Stato di Palestina. Sciopero: ecco le fasce di garanzia; Quali Paesi hanno riconosciuto finora lo Stato palestinese, quando e perché.

Quali paesi occidentali hanno riconosciuto lo Stato di Palestina? La lista continua ad allungarsi - Nel mezzo di una crisi umanitaria sempre più grave a Gaza, diversi paesi occidentali hanno scelto di riconoscere ufficialmente lo Stato di Palestina. Da tag24.it

Dieci Paesi occidentali riconoscono la Palestina: rischio isolamento per Israele e nuove tensioni globali - Israele minaccia annessioni in Cisgiordania, mentre cresce il rischio di sanzioni internazionali. Riporta globalist.it