Quasi 300 moto di tutte le epoche a Chiaravalle per la 3° edizione di Dynamic Expo
Quasi 300 moto d'epoca stradali e racing Team 664, suddivise nelle categorie da 50 fino a 250 cc e "veterane" costruite prima del 1970, hanno partecipato, unitamente a moltissimi appassionati, alla terza edizione di Dynamic Expo che si è svolta a Chiaravalle della Colomba, compreso un amichevole.
Da quasi una settimana mancano notizie di Erik Bellini di Moriondo Torinese, scomparso insieme alla sua moto
MotoGP, Alex Marquez: “Oggi moto quasi perfetta, ma è mancata qualcosa nel quarto settore”
Alla Tuscia quasi 300mila euro per il parco auto e moto della Polizia Locale: i Comuni beneficiari
Ducati Messina. . Tieni lo storico della tua moto su fogli sparsi nel cassetto? Una strategia audace, quasi vintage. Per tutti gli altri, c'è l'app MyDucati. Registra la tua moto, controlla gli interventi, trova il concessionario più vicino e rimani aggiornato su eventi e - facebook.com Vai su Facebook
