Quasi 300 moto di tutte le epoche a Chiaravalle per la 3° edizione di Dynamic Expo

Ilpiacenza.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quasi 300 moto d’epoca stradali e racing Team 664, suddivise nelle categorie da 50 fino a 250 cc e “veterane” costruite prima del 1970, hanno partecipato, unitamente a moltissimi appassionati, alla terza edizione di Dynamic Expo che si è svolta a Chiaravalle della Colomba, compreso un amichevole. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: quasi - moto

Da quasi una settimana mancano notizie di Erik Bellini di Moriondo Torinese, scomparso insieme alla sua moto

MotoGP, Alex Marquez: “Oggi moto quasi perfetta, ma è mancata qualcosa nel quarto settore”

Alla Tuscia quasi 300mila euro per il parco auto e moto della Polizia Locale: i Comuni beneficiari

Quasi 300 moto di tutte le epoche a Chiaravalle per la 3° edizione di Dynamic Expo; Enduro stradali 300/500, alla ricerca della ricetta ideale; Sullo scooter con 300 grammi di marijuana, giovani pusher fermati e arrestati dopo un tentativo di fuga.

Cerca Video su questo argomento: Quasi 300 Moto Tutte