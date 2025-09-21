Quarant’anni del titolo di città Ricordi e futuro
Fratelli d’Italia ha organizzato un incontro per celebrare i 40 anni dal riconoscimento di Parabiago come città, avvenuto il 27 novembre 1985 grazie al decreto firmato dal presidente della Repubblica Francesco Cossiga e reso esecutivo pochi mesi dopo dal governo Craxi. All’appuntamento hanno partecipato il sindaco Raffaele Cucchi (nella foto), il consigliere del Partito Democratico Giorgio Nebuloni, il vicegovernatore lombardo Marco Alparone e diversi esponenti locali di Fdi, in un dibattito che ha mescolato memoria storica e prospettive politiche in vista delle amministrative del prossimo anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: quarant - anni
A Stava quarant’anni dopo con i sopravvissuti al disastro. “Non dobbiamo dimenticare”
Lo storico organo torna in vita dopo quarant’anni sulle note di Bach e Balbastre
Antonello Venditti al Vittoriale per i quarant’anni di “Notte prima degli esami”
A quarant’anni di distanza dalla morte, l'autore è ancora una pietra miliare imprescindibile per chi ama davvero i libri - facebook.com Vai su Facebook
A quarant’anni dalla morte di Italo Calvino, presentiamo aspetti inediti dello scrittore e intellettuale raccontati da @silviaguidi, @alilopesaraujo e @LeleNicolo https://osservatoreromano.va/it/news/2025-09/quo-215/in-terra-lusitana.html… - X Vai su X