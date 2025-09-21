Quarant’anni del titolo di città Ricordi e futuro

Fratelli d’Italia ha organizzato un incontro per celebrare i 40 anni dal riconoscimento di Parabiago come città, avvenuto il 27 novembre 1985 grazie al decreto firmato dal presidente della Repubblica Francesco Cossiga e reso esecutivo pochi mesi dopo dal governo Craxi. All’appuntamento hanno partecipato il sindaco Raffaele Cucchi (nella foto), il consigliere del Partito Democratico Giorgio Nebuloni, il vicegovernatore lombardo Marco Alparone e diversi esponenti locali di Fdi, in un dibattito che ha mescolato memoria storica e prospettive politiche in vista delle amministrative del prossimo anno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

