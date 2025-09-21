Quaranta anni senza Giancarlo Siani | il docufilm in prima serata su Rai 3
Il 23 settembre 2025 ricorre il quarantesimo anniversario dell’assassinio di Giancarlo Siani, il giovane cronista del Mattino ucciso dalla camorra a soli 26 anni. Per ricordarlo, Rai 3 trasmetterà in prima serata il docufilm “Quaranta anni senza Giancarlo Siani”, una produzione Combo International in collaborazione con Rai Documentari. Indice. Un racconto civile per ricordare Siani. Quaranta anni senza Giancarlo Siani – Il delitto e le indagini. Le testimonianze nel documentario. Toni Servillo e il valore della memoria. Iniziative per l’anniversario. FAQ su Quaranta anni senza Giancarlo Siani. Quaranta anni senza Giancarlo Siani, un invito a non dimenticare. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
