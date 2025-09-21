Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento.

Il valore del PSV oggi. Il prezzo del gas naturale all’ingrosso sul mercato italiano (PSV) nella giornata di oggi, 21 Settembre 2025, si attesta a circa 0,318 euroSmc (pari a 33,51 euroMWh). Questo valore rappresenta una delle quotazioni più basse registrate nelle ultime settimane, confermando una fase di relativa stabilità e prezzi contenuti per il mercato nazionale. Analizzando l’andamento recente, il PSV ha mostrato una tendenza leggermente ribassista rispetto ai picchi di inizio mese. Dopo aver toccato valori superiori a 37 euroMWh (circa 0,352 euroSmc) tra il 10 e il 12 Settembre 2025, il prezzo ha progressivamente perso terreno, stabilizzandosi intorno ai 33-35 euroMWh (0,313-0,333 euroSmc) negli ultimi giorni. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

