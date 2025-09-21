Nella giornata di oggi, vi parleremo dei guadagni di un dipendente MediaWorld, il noto marchio in cui si vendono prodotti di tecnologia. Le cifre sono molto interessanti e meritano di essere scoperte. Tra i negozi di elettronica e tecnologia più apprezzati in Italia figura sicuramente MediaWorld, che solamente in Italia assume tale denominazione. Fa infatti parte della catena di distribuzione tedesca nota come MediaMarkt, che assieme ai negozi Saturn dà origine alla Media-Saturn Holding, che è di proprietà della società di vendita al dettaglio Economy, che fu scorporata da Metro Group nell’ormai lontano 2017. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - Quanto guadagna un dipendente MediaWorld? Tutti i dettagli sul noto negozio di tecnologia