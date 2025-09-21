Quanto costa oggi l’energia elettrica?
Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso originariamente in euroMWh, è il riferimento principale per le offerte del mercato libero. Al 21 Settembre 2025, il PUN si attesta a 0,0996 €kWh (99,61 €MWh), segnando una lieve diminuzione rispetto ai giorni precedenti. Per avere un quadro più chiaro, ecco alcuni valori recenti del PUN convertiti in eurokWh: Data PUN (€kWh) 19 Settembre 2025 0,1160 20 Settembre 2025 0,1065 21 Settembre 2025 0,0996 Nel mercato libero, le offerte possono essere indicizzate al PUN oppure a prezzo fisso, ma è importante ricordare che al prezzo base vanno aggiunti oneri di sistema, trasporto, accise e IVA. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
In questa notizia si parla di: costa - oggi
Giardino impeccabile senza cavi con il tagliaerba a batteria: oggi costa la metà
Quanto costa oggi l’energia elettrica? Prezzi aggiornati al 22 Luglio 2025
Quanto costa oggi l’energia elettrica? Prezzi aggiornati al 23 Luglio 2025
Da oggi 20 Settembre la Farmacia Costa sarà la Farmacia di Turno a Carbonia ? #farmaciaditurno #farmaciaditurnocarbonia #farmaci #farmaciadeiservizi #carboniaiglesiasoninstagram #carbonia #sulcisiglesiente - facebook.com Vai su Facebook
? Quanto costa oggi un’ora di attesa al #carico o allo #scarico? Con la Legge 105/2025 la cifra sale a 100 euro all’ora, rivalutata ogni anno in base all’indice ISTAT. Leggi l’articolo completo - X Vai su X
Quanto costa oggi l’energia elettrica? Prezzi aggiornati al 20 Agosto 2025; Quanto costa oggi l’energia elettrica? Prezzi aggiornati al 19 Agosto 2025.