Costo energia elettrica nel mercato libero. Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) rappresenta il prezzo base all’ingrosso dell’energia elettrica in Italia. Questo valore, espresso originariamente in euroMWh, è il riferimento principale per le offerte del mercato libero. Al 21 Settembre 2025, il PUN si attesta a 0,0996 €kWh (99,61 €MWh), segnando una lieve diminuzione rispetto ai giorni precedenti. Per avere un quadro più chiaro, ecco alcuni valori recenti del PUN convertiti in eurokWh: Data PUN (€kWh) 19 Settembre 2025 0,1160 20 Settembre 2025 0,1065 21 Settembre 2025 0,0996 Nel mercato libero, le offerte possono essere indicizzate al PUN oppure a prezzo fisso, ma è importante ricordare che al prezzo base vanno aggiunti oneri di sistema, trasporto, accise e IVA. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Quanto costa oggi l’energia elettrica?