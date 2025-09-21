E’ sempre dura rialzare la testa dopo un pesante tonfo casalingo come lo 0-4 di venerdì sera col Campobasso, ma l’impegno di martedì, dopodomani, sul campo della Ternana permette al Pontedera di non accartocciarsi troppo su brutti pensieri e riprendere il cammino interrotto dopo il pari di Pineto e il successo sul Rimini. L’ambiente (squadra-staff-società) resta unito e compatto, come hanno testimoniato le interviste post-partita, cui si è aggiunta una incoraggiante dichiarazione-social del presidente Simone Millozzi: "La sconfitta fa parte del gioco, ma ciò che non deve mai mancare è l’atteggiamento, la grinta e la voglia di lottare su ogni pallone. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Quanto brucia la secca sconfitta in casa: "Una prestazione da dimenticare in fretta"