L’Italia ha vinto la Billie Jean King Cup, conquistando la massima competizione per Nazionali femminili di tennis. Si tratta del sesto sigillo della storia per il Bel Paese: quattro quando si chiamata Fed Cup e due da quando questa manifestazione ha cambiato nome venendo intitolata a una delle più grandi leggende di questo sport. Dopo le affermazioni del 2006, 2009, 2010, 2013 in Fed Cup, le azzurre sono tornate a fare festa difendendo il titolo conquistato lo scorso anno a Malaga. Le azzurre sono state memorabili sul cemento di Shenzhen: esordio travolgente contro la Cina, successo imperiale in rimonta sull’Ucraina e dominio totale nell’atto conclusivo contro gli USA. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quanti soldi guadagna l’Italia con la vittoria in BJK Cup? Montepremi sontuoso. E la divisione tra le azzurre…