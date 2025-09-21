Quanti soldi guadagna Evenepoel con la vittoria ai Mondiali? Assegno milionario… ma in franchi ruandesi
Remco Evenepoel ha dominato la cronometro individuale che ha aperto i Mondiali 2025 di ciclismo, giganteggiando lungo i 40,6 chilometri dell’esigente tracciato di Kigali. Il fuoriclasse belga ha dominato sulle strade del Ruanda, partendo a razzo e non calando mai sulla lunga distanza, nonostante i diversi tratti in salita che hanno animato l’impegno in terra africana. Si tratta del terzo sigillo iridato in carriera per il 25enne nelle prove contro il tempo (a cui se ne aggiunge uno in linea), tra l’altro giunto dopo essere andato a riprendere Tadej Pogacar sull’ultimo strappo: lo sloveno era partito due minuti e mezzo prima, ma è stata raggiunto quando mancavano un paio di chilometri al traguardo, a dimostrazione dello strapotere del Campione Olimpico di Parigi 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: quanti - soldi
Disastro Milan: quanti soldi buttati, scandalo rossonero
Quanti soldi ha davvero il Napoli?
Multe, quanti soldi incassati? La Provincia è terza in regione, a Grosseto la cifra più alta
Quanto mettere nella busta ad un matrimonio? È un calcolo che arrovella molti invitati alle nozze. C’è un modo giudicato infallibile per stabilire quanti soldi mettere nella busta da regalare ai novelli sposi dopo uno sposalizio senza sfigurare ? - facebook.com Vai su Facebook
Vincere per non far morire le bocce: quanti soldi ci vogliono per gestire i campi, ecco il nuovo bando https://ift.tt/Xb4eysZ https://ift.tt/5DMwdnP - X Vai su X
I ciclisti più pagati al mondo; Chi sono i corridori più pagati nel ciclismo? | News IT; Caen - Caen: percorso e favoriti, è il giorno della cronometro.