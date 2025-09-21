Quanti pesticidi ci sono oggi nei nostri campi sì anche in quelli biologici?

Dal 2010 al 2022 l’uso, in Europa, è aumentato del 12%. I residui chimici contaminano suolo, acqua e aria, con potenziali effetti sulla salute pubblica. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Quanti pesticidi ci sono oggi nei nostri campi (sì, anche in quelli biologici)?

In questa notizia si parla di: quanti - pesticidi

Dalla Coca-Cola all’Estathé, ecco quanti pesticidi e PFAS ci sono dentro. Cosa rivela il test de Il Salvagente

Per quanto ci riguarda diciamo no ad un prodotto BIO come l'aglio che arriva dalla Spagna! La Spagna in Europa è il Paese dove maggiormente si fa uso di pesticidi e agricoltura intensiva in serre. Per non parlare della produzione dell'olio spagnolo... Cara Co - facebook.com Vai su Facebook

Quanti pesticidi ci sono oggi nei nostri campi (sì, anche in quelli biologici)?; Quanti pesticidi e fitofarmaci ci sono nelle passate di pomodoro dei supermercati?; Dalla Coca-Cola alla Pepsi, dalla Fanta all’Estathé: quanti PFAS e pesticidi ci sono davvero nelle tue bevande preferite?.

Quanti pesticidi ci sono oggi nei nostri campi (sì, anche in quelli biologici)? - I residui chimici contaminano suolo, acqua e aria, con potenziali effetti sulla salute pubblica ... Secondo vanityfair.it

Pesticidi, chi vive vicino ai vigneti è più esposto ai fitofarmaci - Uno studio congiunto dell'ANSES e di Santé Publique France ha indagato l'esposizione ai pesticidi di chi vive vicino ai vigneti ... Si legge su ilfattoalimentare.it