Parsi Paolo aveva quattordici anni. La sua giovane vita si è spezzata l’11 settembre. Un giorno che avrebbe dovuto segnare il ritorno a scuola, l’incontro coi compagni, i professori, il futuro. E invece, per lui, è stato l’ultimo giorno. Un suicidio, gesto estremo di un adolescente che da troppo tempo viveva in trincea: bersaglio di bullismo, derisione, isolamento. La sua storia ci dice che Paolo era “diverso”, e dunque vulnerabile. Ci ricorda che lui e la sua famiglia avevano chiesto aiuto: alla scuola, ai carabinieri, persino ai genitori dei ragazzi che lo tormentavano. Ma la risposta è stata il silenzio, l’indifferenza, o un’attesa burocratica che in realtà equivale a un’assenza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quando un adolescente resta solo