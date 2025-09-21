Quando Meloni attaccava Conte ospite di Domenica In durante la pandemia | Siamo in Corea del Nord E l’allora premier declinò l’invito

21 set 2025

“Benvenuti in Corea del Nord”. Era settembre 2020. L’Italia lottava contro il Covid e Giorgia Meloni, allora solamente leader di Fratelli d’Italia, tuonava così in un post su Facebook contro la partecipazione di Giuseppe Conte a Domenica In. Secondo Meloni, un presidente del Consiglio che va in onda su Rai 1 “in uno degli orari con più audience” era insomma una roba da dittatura. Cinque anni dopo, la premier Meloni ha deciso di partecipare proprio a Domenica In, scatenando ovviamente l’ira delle opposizioni. Lei stessa, in poche parole, ha fatto quello che definiva un “utilizzo scandaloso del servizio pubblico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quando Meloni attaccava Conte ospite di Domenica In durante la pandemia: “Siamo in Corea del Nord”. E l’allora premier declinò l’invito

