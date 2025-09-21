Quando Meloni attaccava Conte ospite di Domenica In durante la pandemia | Siamo in Corea del Nord E l’allora premier declinò l’invito
“Benvenuti in Corea del Nord”. Era settembre 2020. L’Italia lottava contro il Covid e Giorgia Meloni, allora solamente leader di Fratelli d’Italia, tuonava così in un post su Facebook contro la partecipazione di Giuseppe Conte a Domenica In. Secondo Meloni, un presidente del Consiglio che va in onda su Rai 1 “in uno degli orari con più audience” era insomma una roba da dittatura. Cinque anni dopo, la premier Meloni ha deciso di partecipare proprio a Domenica In, scatenando ovviamente l’ira delle opposizioni. Lei stessa, in poche parole, ha fatto quello che definiva un “utilizzo scandaloso del servizio pubblico”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
In questa notizia si parla di: meloni - attaccava
Meloni attacca Formigli, lui sbotta: “Ecco la mia lettera alla premier” - facebook.com Vai su Facebook
Meloni attacca i rivali: non ne azzeccano una. Noi uniti da 30 anni | E Schlein lancia la sfida su sanità e salari - X Vai su X
Quando Meloni attaccava Conte ospite di Domenica In durante la pandemia: “Siamo in Corea del Nord”; RivediLa7,diMartedì con Giovanni Floris; Opposizioni contro Meloni, Renzi: “Fa comunicazione ma non governa”.
“Benvenuti in Corea del Nord”. Quando Giorgia Meloni dall’opposizione attaccava Domenica In - Nel 2020 la leader FdI fece saltare la partecipazione dell’allora premier Conte e nel 2021 si lamentò del poco spazio concesso da Mara Venier all’opposizione ... Segnala repubblica.it
Meloni a Domenica In, le opposizioni: "Teleregime” - Pd, M5S, +Europa e la presidente della Vigilanza Rai parlano di “spottone” elettorale, chiedendo l’intervento dell’Agcom ... huffingtonpost.it scrive