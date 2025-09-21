Crippa Forse con Dio non si può ancora parlare al telefonino, anche se a messa c’è sempre qualcuno che lo lascia squillare. Intanto però, per fare del bene anche in Chiesa può bastare un bancomat. Ha colpito parecchi fedeli il totem comparso negli ultimi giorni all’ingresso del Duomo di Monza, la chiesa più importante della città. Nella Basilica di San Giovanni, accanto a capolavori come gli affreschi degli Zavattari, la Corona Ferrea o l’altare per il Beato di Monza monsignor Luigi Talamoni con gli ex voto e il quadernone su cui annotare pensieri e devozioni, è comparsa anche una piccola macchinetta con schermo touch screen e le istruzioni in italiano, inglese e tedesco (ma non lo spagnolo, chissà perché) che spiegano come lasciare il proprio obolo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Quando l’obolo si fa col Pos e gli integratori