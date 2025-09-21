Il Mondiale di Formula Uno prosegue una fase relativamente ordinaria in termini di intensità. Il Circus osserva la canonica cadenza bisettimanale, approfittandone per effettuare lunghe trasferte intercontinentali. Nel prossimo fine settimana non si corre, mentre l’azione ricomincerà nel weekend del 3- 5 ottobre, quando si disputerà il Gran Premio di Singapore. L’appuntamento di Marina Bay è ormai diventato uno dei più iconografici della massima categoria automobilistica. D’altronde, nel 2008, segnò un momento storico. Fu la prima gara di sempre a disputarsi in notturna. La dinamica è diventata abituale ai giorni nostri, ma all’epoca rappresentò una novità assoluta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando la prossima gara di F1? GP Singapore 2025: programma, orari, tv, streaming