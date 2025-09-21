Quando la F1 su TV8 oggi | programma gara GP Azerbaijan 2025
Il Gran Premio di Azerbaigian 2025 di F1 avrà luogo all’ora di pranzo di domenica 21 settembre. D’altronde, Baku è al confine tra l’Europa e l’Asia, dunque c’è una differenza di fuso orario tra la capitale del Paese caucasico e la nostra nazione. Non è marcata, ma tanto basta per cambiare leggermente l’orario di partenza rispetto alle abitudini. Si farà tappa in terra azera per il nono anno consecutivo. Sarà però solo la seconda volta nel mese di settembre. In precedenza, il GP faceva la spola tra giugno e fine aprile. Dal 2024 si è deciso di spostarlo per razionalizzare le trasferte. D’altronde, la collocazione geografica di Baku, la rende ideale tappa intermedia in un viaggio tra Europa ed Estremo Oriente. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: oggi - programma
Wimbledon 2025 italiani: programma match di oggi con Sinner
Wimbledon 2025, il programma di oggi: da Sinner a Musetti, dove vedere gli italiani
Wimbledon, il programma di oggi: da Sinner a Sonego, orari e dove vedere gli italiani
Mondiali atletica, oggi ultima giornata. Programma e dove vedere italiani in tv (in chiaro) e streaming - X Vai su X
Nel programma 2025 della Festa del Cinema di Roma presentato oggi anche il nostro cinema! Ed è davvero made in Emilia-Romagna , serie che avrà la sua prima mondiale con la proiezione delle prime tre puntate nella sezione Fre - facebook.com Vai su Facebook
Orari TV GP Baku 2025: diretta su Sky, differita su TV8 - Orari - Formula 1; F1 Gp Baku, oggi le qualifiche: a che ora e dove vederle in diretta e in replica (Sky, Now e TV8); A che ora la gara di F1 su TV8, GP Azerbaijan 2025: programma in chiaro.
Quando la F1 su TV8 oggi: programma gara GP Azerbaijan 2025 - Il Gran Premio di Azerbaigian 2025 di F1 avrà luogo all’ora di pranzo di domenica 21 settembre. Riporta oasport.it
Quando la F1 su TV8 oggi: programma qualifiche GP Azerbaijan 2025, differita in chiaro - Sabato 20 settembre, il Gran Premio di Azerbaigian di F1 manderà in scena la giornata dedicata principalmente alle qualifiche. Lo riporta oasport.it