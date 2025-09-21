Il Gran Premio di Azerbaigian 2025 di F1 avrà luogo all’ora di pranzo di domenica 21 settembre. D’altronde, Baku è al confine tra l’Europa e l’Asia, dunque c’è una differenza di fuso orario tra la capitale del Paese caucasico e la nostra nazione. Non è marcata, ma tanto basta per cambiare leggermente l’orario di partenza rispetto alle abitudini. Si farà tappa in terra azera per il nono anno consecutivo. Sarà però solo la seconda volta nel mese di settembre. In precedenza, il GP faceva la spola tra giugno e fine aprile. Dal 2024 si è deciso di spostarlo per razionalizzare le trasferte. D’altronde, la collocazione geografica di Baku, la rende ideale tappa intermedia in un viaggio tra Europa ed Estremo Oriente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando la F1 su TV8 oggi: programma gara GP Azerbaijan 2025