Quando inizia l'autunno 2025 la data dell'equinozio e cosa succede in questo giorno | il significato

Alle ore 20.19 di lunedì 22 settembre si verificherà l'equinozio di autunno, ovvero il momento che segna l'inizio dell'autunno astronomico. Il termine indica che il giorno dura quanto la notte, ma la data in cui si verifica può variare di anno in anno, pur rimanendo all'interno della stessa finestra temporale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Equinozio d'autunno 2025, perché è il 22 settembre e non il 21: cosa succede e quando cade; Oggi non inizia l'autunno, perché l'equinozio non cade sempre il 21 settembre?; Equinozio d'autunno 2025, ci siamo! Celebra una data magica.

