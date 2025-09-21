Quando inizia l'autunno 2025 la data dell'equinozio e cosa succede in questo giorno | il significato

Fanpage.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alle ore 20.19 di lunedì 22 settembre si verificherà l'equinozio di autunno, ovvero il momento che segna l'inizio dell'autunno astronomico. Il termine indica che il giorno dura quanto la notte, ma la data in cui si verifica può variare di anno in anno, pur rimanendo all'interno della stessa finestra temporale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inizia - autunno

Fiction rai autunno 2025: inizia la stagione con la ricetta della felicità

Da oggi inizia l'autunno astronomico, ma a Palermo torna lo Scirocco e l'estate non finisce mai

L’autunno meteorologico inizia all’insegna del maltempo, poi l’estate ci riprova: le previsioni

Equinozio d'autunno 2025, perché è il 22 settembre e non il 21: cosa succede e quando cade; Oggi non inizia l'autunno, perché l'equinozio non cade sempre il 21 settembre?; Equinozio d'autunno 2025, ci siamo! Celebra una data magica.

inizia autunno 2025 dataQuando inizia l’autunno 2025, la data dell’equinozio e cosa succede in questo giorno: il significato - 19 di lunedì 22 settembre si verificherà l'equinozio di autunno, ovvero il momento che segna l'inizio dell'autunno astronomico ... Come scrive fanpage.it

inizia autunno 2025 dataArriva l'autunno, cos'è l'equinozio e quando cade - L'estate è ufficialmente giunta al termine e manca pochissimo al primo giorno di autunno. Riporta adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Inizia Autunno 2025 Data