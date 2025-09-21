L’Italia ha fornito una prestazione solida, aggressiva, incisiva e combattiva, sconfiggendo l’Argentina con un secco 3-0 (25-23; 25-20; 25-22) e qualificandosi ai quarti di finale dei Mondiali 2025 di volley maschile. La nostra Nazionale è uscita vittoriosa al primo incrocio a eliminazione diretta in quel di Manila (Filippine), regolando con il massimo scarto un avversario temibilissimo e sempre ostico, che tra l’altro aveva eliminato la Francia nella fase a gironi e che si era presentata a questo appuntamento da imbattuto. I Campioni del Mondo in carica, reduci dal successo nello “spareggio” con l’Ucraina dopo il passo falso contro il Belgio al tie-break, hanno compiuto un passo in avanti dal punto di vista tecnico e agonistico, convincendo quando si sono trovati sotto di tre punti (13-16) nel primo set, quando hanno generato lo strappo nel cuore del secondo parziale, quando hanno recuperato un break nelle fasi iniziali della terza frazione e hanno dato vita a un testa a testa palpitante risolto dagli ace di Romanò nel finale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Quando il gioco si fa duro… L’Italia schianta l’Argentina con una gran prova di squadra e vola ai quarti dei Mondiali!