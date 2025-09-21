Quando corre Lorenzo Finn ai Mondiali di ciclismo 2025? Orari cronometro e gara in linea programma tv

Le prove a cronometro riservate alla categoria élite, maschile e femminile, segnano il via ufficiale dei Campionati Mondiali di ciclismo 2025, manifestazione che si svolgerà a Kigali, in Ruanda, da oggi a domenica 28 settembre. L’Italia si presenta ai nastri di partenza con un contingente numericamente nutrito e ambizioni di podio. Una delle carte più accreditate è senza dubbio Lorenzo Marc Finn. Il corridore genovese, classe 2006, affronterà infatti un doppio impegno con la partecipazione alla prova a cronometro e alla gara su strada riservate alla categoria under 23. Doveroso sottolineare che il portacolori italiano si presenta al via della corsa in linea da campione in carica della categoria juniores dopo il titolo vinto lo scorso anno a Zurigo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Quando corre Lorenzo Finn ai Mondiali di ciclismo 2025? Orari cronometro e gara in linea, programma, tv

