Putin come Trump aperto a soluzione pacifica in Ucraina il Cremlino risponde al tycoon

(Adnkronos) – Il leader russo Vladimir Putin, così come il presidente americano Donald Trump, “resta interessato e aperto per una conclusione pacifica dell’intera questione ucraina”. A garantirlo, nel giorno in cui il tycoon è tornato sulla “delusione” provata nei confronti dello ‘zar’, è il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. “Contiamo sugli Usa e sul . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - “Putin come Trump, aperto a soluzione pacifica in Ucraina”, il Cremlino risponde al tycoon

In questa notizia si parla di: putin - trump

Putin sente Trump: "Non rinunceremo ai nostri obiettivi". Il presidente Usa: "Continueremo a dare armi a Kiev"

Trump ribalta la strategia su Kiev: “Invieremo altre armi all’Ucraina. Putin? Dice stronzate”

Trump: "Manderò i Patriot all'Ucraina" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"

#Ucraina, Trump: 'Deluso da Putin'. Media: 'Mosca cerca escalation' - X Vai su X

'Per Putin l'escalation militare è la strada migliore, Trump non agirà' #ANSA - facebook.com Vai su Facebook

Mosca: Putin resta aperto a una soluzione pacifica. Atteggiamento dell'Europa non aiuta - Cremlino: L'Europa fa di tutto per prolungare la guerra; Putin come Trump, aperto a soluzione pacifica in Ucraina, il Cremlino risponde al tycoon; Guerra Ucraina, Cremlino: Putin resta aperto a pace in Ucraina, Gb non aiuta. LIVE.

"Putin come Trump, aperto a soluzione pacifica in Ucraina", il Cremlino risponde al tycoon - Il leader russo Vladimir Putin, così come il presidente americano Donald Trump, "resta interessato e aperto per una conclusione pacifica dell'intera questione ucraina ". Si legge su adnkronos.com

Mosca: "Putin resta aperto a una soluzione pacifica". Massicci attacchi russi sull'Ucraina - Cremlino: "L'Europa fa di tutto per prolungare la guerra" I Paesi europei stanno facendo tutto il possibile per aumentare le tensioni in Ucraina e spingere Volodymyr Zelensky a continuare le operazion ... Scrive msn.com