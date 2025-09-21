pusher 32enne finisce in manette in casa ketamina coca e hashish

Spacciatore ‘seriale’ arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo. Nazionalità italiana, 32 anni, il soggetto risulta ‘gravemente indiziato di plurimi episodi di detenzione e di spaccio di sostanze stupefacenti’. L’arresto è stato eseguito, in flagranza di reato, a seguito di perquisizione domiciliare e personale disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Modena, che ha consentito di rinvenire e sequestrare complessivi 70 grammi di sostanze stupefacenti di diversa tipologia (ketamina, hashish e cocaina), nonché strumenti di pesatura, confezionamento ed una somma in contanti superiore a 5mila euro, ritenuta provento dell’attività illecita. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

