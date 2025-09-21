Punto Digitale facile inaugurato alla Coop di via del Fosso Vecchio
I Punti Digitale Facile arrivano anche nei Coop.fi: grazie alla collaborazione con Regione Toscana il servizio di supporto nell’uso delle nuove tecnologie ha preso il via nel superstore di Cascina (Via del Fosso Vecchio, Navacchio), in collaborazione con la Misericordia di Navacchio che svilupperà varie attività, proponendo corsi di alfabetizzazione digitale, eventi sul tema e attività di sportello. Il Punto digitale Facile è operativo fino al 30 novembre, tutti i venerdì, dalle 16 alle 18.30. In Toscana l’obiettivo è di raggiungere 136mila cittadini grazie all’apertura di 169 Punti digitale Facile, già tutti attivi, cui si aggiungono gli altri che verranno via via attivati nei supermercati di Unicoop Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it
