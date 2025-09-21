Punto da otto calabroni nei boschi 34enne in gravi condizioni

Zogno. Un uomo di 34 anni è in gravi condizioni dopo essere stato punto da otto calabroni nel primo pomeriggio di domenica 21 settembre in una zona impervia nel territorio comunale di Zogno. L’episodio tra i boschi fuori da un bivacco, non distante dalla località Castegnone, è avvenuto alcuni minuti dopo le 13. Ancora poche le informazioni in merito a quanto successo: l’uomo avrebbe avuto una grave reazione allergica. La sala operativa di Areu ha inviato sul posto l’elisoccorso, decollato da Bergamo, e un’ambulanza. L’uomo, stabilizzato dai sanitari, è stato trasportato all’ospedale di Ponte San Pietro dove è stato ricoverato in codice rosso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Punto da otto calabroni nei boschi, 34enne in gravi condizioni

In questa notizia si parla di: punto - otto

Lavori in otto scuole e tre palestre: il punto aggiornato sui cantieri da 28 milioni di euro

Primo piano di pura goduria! La nostra Diavola Due Punto Zero ti conquista già con la sua texture: croccante, filante, piccante al punto giusto. Zero scuse… vi aspettiamo da Ottograni #Ottograni #PizzaDiavola #PizzaTime #FoodieItalia #Pizzalovers # - facebook.com Vai su Facebook

Esiste un post-modernismo del post-modernismo? Un punto, cioè, dove tutto l’universo mondo viene inghiottito in un ologramma baudrillardiano, una copia originante da nessun originale? Sí. Ed è Fabrizio Corona che va a Gaza. Nei cinquantaquattro minuti d - X Vai su X

Assalito dai calabroni, stava cercando funghi nel bosco: portato d’urgenza in ospedale, è grave; Punto da un calabrone, 35enne va in shock anafilattico mentre raccoglie funghi; Queste sono le cose da fare se ti pungono api e vespe.

Zogno, punto da otto calabroni fuori da un bivacco: 34enne portato in elisoccorso in ospedale, è grave - L'allarme nei boschi sopra la frazione di Castegnone, l'uomo ha avuto una reazione allergica ed è stato trasportato a Ponte San Pietro ... Da bergamo.corriere.it

Maissana, punto da 6 calabroni:salvato dalla vicina - Punto da sei calabroni, in testa e sul corpo, è stato soccorso e salvato grazie all’intervento immediato di una vicina di casa, infermiera di professione, che gli ha iniettato due fiale di Bentelan ... Scrive ilsecoloxix.it