Punto da otto calabroni nei boschi 34enne in gravi condizioni

Bergamonews.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Zogno. Un uomo di 34 anni è in gravi condizioni dopo essere stato punto da otto calabroni nel primo pomeriggio di domenica 21 settembre in una zona impervia nel territorio comunale di Zogno. L’episodio tra i boschi fuori da un bivacco, non distante dalla località Castegnone, è avvenuto alcuni minuti dopo le 13. Ancora poche le informazioni in merito a quanto successo: l’uomo avrebbe avuto una grave reazione allergica. La sala operativa di Areu ha inviato sul posto l’elisoccorso, decollato da Bergamo, e un’ambulanza. L’uomo, stabilizzato dai sanitari, è stato trasportato all’ospedale di Ponte San Pietro dove è stato ricoverato in codice rosso. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

punto da otto calabroni nei boschi 34enne in gravi condizioni

© Bergamonews.it - Punto da otto calabroni nei boschi, 34enne in gravi condizioni

In questa notizia si parla di: punto - otto

Lavori in otto scuole e tre palestre: il punto aggiornato sui cantieri da 28 milioni di euro

Assalito dai calabroni, stava cercando funghi nel bosco: portato d’urgenza in ospedale, è grave; Punto da un calabrone, 35enne va in shock anafilattico mentre raccoglie funghi; Queste sono le cose da fare se ti pungono api e vespe.

punto otto calabroni boschiZogno, punto da otto calabroni fuori da un bivacco: 34enne portato in elisoccorso in ospedale, è grave - L'allarme nei boschi sopra la frazione di Castegnone, l'uomo ha avuto una reazione allergica ed è stato trasportato a Ponte San Pietro ... Da bergamo.corriere.it

Maissana, punto da 6 calabroni:salvato dalla vicina - Punto da sei calabroni, in testa e sul corpo, è stato soccorso e salvato grazie all’intervento immediato di una vicina di casa, infermiera di professione, che gli ha iniettato due fiale di Bentelan ... Scrive ilsecoloxix.it

Cerca Video su questo argomento: Punto Otto Calabroni Boschi