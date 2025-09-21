Punto da 8 calabroni in Valle Brembana ha uno shock anafilattico | gravissimo un uomo di 34 anni

Bergamo – Un pomeriggio di escursione si è trasformato in un incubo per un uomo di 34 anni, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Ponte San Pietro dopo essere stato punto da otto calabroni nei boschi sopra Castegnone, frazione di Zogno, in provincia di Bergamo. L’episodio è avvenuto intorno alle 13 di oggi, quando l’escursionista è stato aggredito dai calabroni riportando multiple punture. La situazione è precipitata rapidamente: l’uomo ha sviluppato una grave reazione allergica che ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi. I presenti hanno allertato il 112 e la centrale operativa ha disposto l’intervento dell’ elisoccorso da Bergamo, vista la gravità delle condizioni e la posizione impervia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

