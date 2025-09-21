Punto da 8 calabroni in Valle Brembana ha uno shock anafilattico | gravissimo un uomo di 34 anni
Bergamo – Un pomeriggio di escursione si è trasformato in un incubo per un uomo di 34 anni, ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Ponte San Pietro dopo essere stato punto da otto calabroni nei boschi sopra Castegnone, frazione di Zogno, in provincia di Bergamo. L’episodio è avvenuto intorno alle 13 di oggi, quando l’escursionista è stato aggredito dai calabroni riportando multiple punture. La situazione è precipitata rapidamente: l’uomo ha sviluppato una grave reazione allergica che ha reso necessario l’intervento immediato dei soccorsi. I presenti hanno allertato il 112 e la centrale operativa ha disposto l’intervento dell’ elisoccorso da Bergamo, vista la gravità delle condizioni e la posizione impervia. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
In questa notizia si parla di: punto - calabroni
Punto da otto calabroni nei boschi, 34enne in gravi condizioni
MaremmaOggi. SoundAudio · News. Punto dai calabroni memtre va a cercare funghi. Un uomo di 57 anni è stato soccorso nei boschi di Roccatederighi con Pegaso 3 e accompagnato al pronto soccorso: i sanitari si sono calati con il verricello, la zona era imp - facebook.com Vai su Facebook
#Roccastrada, punto da un #calabrone: 57enne trasportato d’urgenza con l'elisoccorso #Pegaso a #Grosseto #soccorso - X Vai su X
Punto da 8 calabroni in Valle Brembana, ha uno shock anafilattico: gravissimo un uomo di 34 anni.
Zogno, punto da otto calabroni: grave 34enne - Intorno alle 13 di domenica 21 settembre un uomo di 34 anni è stato punto da otto calabroni a Zogno, nei boschi che sovrastano la frazione di Castegnone. Si legge su ecodibergamo.it