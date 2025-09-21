Pulisic sempre determinante e fondamentale | la sua doppietta non passa inosservata tra i tifosi

Pianetamilan.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Udinese-Milan, Pulisic è stato decisivo con una grande doppietta tra primo e secondo tempo. I tifosi rossonero lo hanno premiato. E' l'MVP della partita. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

pulisic sempre determinante e fondamentale la sua doppietta non passa inosservata tra i tifosi

© Pianetamilan.it - Pulisic sempre determinante e fondamentale: la sua doppietta non passa inosservata tra i tifosi

In questa notizia si parla di: pulisic - determinante

Genoa-Milan, le pagelle: Leao determinante, 7,5. Pinamonti, lì davanti è notte fonda: 5; Pulisic sempre determinante e fondamentale: la sua doppietta non passa inosservata tra i tifosi; Milan, arriva il super voto della Gazzetta dello Sport per Leao: “Determinante contro il Genoa”.

pulisic determinante fondamentale suaPulisic sempre determinante e fondamentale: la sua doppietta non passa inosservata tra i tifosi - Milan, Pulisic è stato decisivo con una grande doppietta tra primo e secondo tempo. Lo riporta msn.com

Landucci: "Pulisic bomber, Modric emoziona". E Rabiot avvisa: "Sto bene mentalmente" - Il centrocampista ex Juve: "Sto cercando di aiutare i più giovani" ... Da tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Pulisic Determinante Fondamentale Sua