Pulisic che numeri! Fantamedia del 9 dopo la doppietta con assist all' Udinese

Gazzetta.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attaccante del Milan, con già tre gol e un assist all'attivo, ha conquistato nelle ultime tre giornate un 7, un 6,5 e un 8. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

pulisic che numeri fantamedia del 9 dopo la doppietta con assist all udinese

© Gazzetta.it - Pulisic, che numeri! Fantamedia del 9 dopo la doppietta con assist all'Udinese

In questa notizia si parla di: pulisic - numeri

Milan-Bologna, ottimi numeri per Pulisic nelle sfide contro i rossoblù

Pulisic a Gimenez: “Scusami”. Gazzetta racconta il retroscena. E i numeri …

Pulisic, che numeri! Fantamedia del 9 dopo la doppietta con assist all'Udinese; Fantacalcio 2025/2026: assist e bonus, i giocatori da prendere; Nkunku, prendi o lasci al Fanta?.

Cerca Video su questo argomento: Pulisic Numeri Fantamedia 9