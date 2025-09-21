Puliamo i quartieri volontari in azione per ripulire il Bronx

Pordenonetoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quattro Ministri Volontari, due Peace Brothers ed una volontaria di Ripuliamoci Challenge: questi erano i volontari che nella mattinata di sabato 20 settembre si sono dati da fare per ripristinare il decoro nell’area di piazza del Portello, al Bronx. Durante l’ora e mezza di attività i volontari. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: puliamo - quartieri

