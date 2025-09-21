Pugni alla scrivania grida | Allegri non soddisfatto Ecco il racconto della sua partita
Massimiliano Allegri ha assistito a Udinese-Milan dalla tribuna stampa: tra pugni alla scrivania, urla e grida. Il racconto della sua gara da 'La Gazzetta dello Sport'. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
In questa notizia si parla di: pugni - scrivania
Alcuni pensano che gli insulti, le diffamazioni, gli schiaffi, i pugni o i colpi che prendo mi spingeranno a desistere. Io l'ho messo nel conto invece. Se non su espongono persone come me chi potrà mai farlo per difendere i diritti di tanti cittadini inermi e vittime di - facebook.com Vai su Facebook
Pugni alla scrivania, grida: Allegri non soddisfatto. Ecco il racconto della sua partita.
Grida e pugni in piena notte. I residenti chiedono più controlli - Un extracomunitario è stato ferito, sul posto intervengono i carabinieri chiamati per riportare la calma. Come scrive lanazione.it