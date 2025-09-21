Puglia elezioni | consigliere regionale del centrodestra incertezza indecente per la scelta del candidato presidente Giacomo Conserva

Di seguito un comunicato diffuso da Giacomo Conserva, consigliere regionale della Puglia: “A due mesi dalle elezioni regionali, l’incertezza che ancora avvolge la scelta del candidato presidente del centrodestra in Puglia è diventata indecente e irresponsabile. Ogni ulteriore rinvio equivale a un suicidio politico annunciato: mentre la sinistra è in campagna elettorale da mesi, noi restiamo bloccati da tentennamenti incomprensibili”. Giacomo Conserva, capogruppo della Lega in consiglio regionale rompe gli indugi ed esprime le sue considerazioni senza mezzi termini. “Lo dico con chiarezza: la favola dei ‘civici’ deve finire. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Puglia, elezioni: consigliere regionale del centrodestra, incertezza “indecente” per la scelta del candidato presidente Giacomo Conserva

In questa notizia si parla di: puglia - elezioni

