Pubblica assistenza al top Ieri il taglio del nastro della nuova ambulanza
Una notevole rappresentanza dell’arcipelago del volontariato è intervenuta ieri mattina a Poggibonsi per il taglio del nastro della nuova ambulanza per le emergenze della Pubblica assistenza. Nel piazzale della sede di via Dante, gli addetti ai servizi di Misericordia di Poggibonsi, di San Gimignano, di Staggia Senese, di Vab Valdelsa, di Croce Rossa Italiana, delle Pubbliche assistenze di Colle di Val d’Elsa, anche con i donatori di Sangue, Castellina Scalo, Radicondoli, Firenze Peretola, hanno partecipato all’inaugurazione. Ad accogliere le delegazioni il presidente della Pubblica assistenza di Poggibonsi, Giovanni Di Fede. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Muore dipendente della Pubblica Assistenza pisana. ‘Dedito fino all’ultimo’
Scuola | Assistenza educativa agli studenti disabili, la Provincia pubblica il bando per enti del terzo settore
Sos Pubblica assistenza: "Servizi ancora in bilico"
