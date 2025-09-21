PSVITA Rilasciato El Enviado 1.1 Il Videogioco dove un Dialogo può Salvare una Vita

Nel panorama indie, spesso affollato di platformer e pixel art, capita di imbattersi in titoli che colpiscono non per la potenza tecnica, ma per la purezza della loro idea e il coraggio della loro narrazione. El Enviado (L’Inviato) è esattamente uno di questi: un’esperienza breve ma intensa, nata per PSVita Contest Reihen, che trasforma una premessa semplice in un potente congegno narrativo. Sviluppato da Soykhaler e disponibile su itch.io, El Enviado ci mette nei panni di un angelo. Ma niente ali luminose o spade fiammeggianti: qui sei un angelo dipendente, un impiegato di un’agenzia interinale del divino. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net