PSVITA Emergency Fix | Come Risolvere i Crash della PS Vita Causati da VitaDB Downloader
Se la tua PS Vita si è improvvisamente trasformato in un costoso fermacarte, bloccandosi a caso, emettendo suoni strani o crashando senza pietà, non sei solo. Negli ultimi giorni, molti utenti hanno sperimentato questi problemi, ma niente panico! La causa è nota e la soluzione è qui. Cosa è Successo?. Un recente aggiornamento automatico di VitaDB Downloader (la comoda app per aggiornare gli homebrew direttamente dalla Vita) ha purtroppo distribuito una versione difettosa del plugin vdbdaemon.suprx. Questo plugin è essenziale per le notifiche live degli aggiornamenti, ma la sua versione “buggata” entrava in conflitto con il sistema, rendendo la console instabile e praticamente inutilizzabile. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net
In questa notizia si parla di: psvita - emergency
