PSVITA Emergency Fix | Come Risolvere i Crash della PS Vita Causati da VitaDB Downloader

Gamesandconsoles.net | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Se la tua PS Vita si è improvvisamente trasformato in un costoso fermacarte, bloccandosi a caso, emettendo suoni strani o crashando senza pietà, non sei solo. Negli ultimi giorni, molti utenti hanno sperimentato questi problemi, ma niente panico! La causa è nota e la soluzione è qui. Cosa è Successo?. Un recente aggiornamento automatico di  VitaDB Downloader  (la comoda app per aggiornare gli homebrew direttamente dalla Vita) ha purtroppo distribuito una versione difettosa del plugin  vdbdaemon.suprx. Questo plugin è essenziale per le notifiche live degli aggiornamenti, ma la sua versione “buggata” entrava in conflitto con il sistema, rendendo la console instabile e praticamente inutilizzabile. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: psvita - emergency

PSVita: Sony sta cercando di risolvere i problemi del Mega Pack - Molti utenti, durante il download di alcuni giochi per PSVita inclusi nel Mega Pack, hanno rilevato alcuni problemi che hanno impedito la normale procedura di installazione. Scrive everyeye.it

Cerca Video su questo argomento: Psvita Emergency Fix Risolvere