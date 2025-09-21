PSV Ajax 2-2 solo un pari per i lancieri dopo la sconfitta in Champions contro l’Inter | ecco com’è andata

la sfida in Eredivisie. La sfida tra Ajax e PSV Eindhoven, due delle squadre più titolate dei Paesi Bassi, termina con un pareggio per 2-2 e lascia rimpianti soprattutto ai padroni di casa, che erano riusciti a portarsi in vantaggio in due occasioni. La partita, valida per la Eredivisie, ha visto entrambe le formazioni partire con l’obiettivo di riscattare le sconfitte rimediate in Champions League: l’ Ajax aveva perso all’esordio contro l’ Inter per 0-2, mentre il PSV era stato battuto dall’Union Saint-Gilloise. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - PSV Ajax 2-2, solo un pari per i lancieri dopo la sconfitta in Champions contro l’Inter: ecco com’è andata

