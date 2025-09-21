PS2 OSD-XMB v2.20 | La Dashboard XMB per PS2 si Evolve con il Supporto alla Rete e Nuove Funzionalità

HiroTex ha rilasciato l’ultima versione della sua popolare dashboard in stile XMB per PlayStation 2, OSD-XMB v2.2.0. Questo aggiornamento rappresenta un passo significativo in avanti, introducendo una delle funzionalità più richieste: la connettività di rete. Oltre a questo, la release porta con sé miglioramenti all’interfaccia, maggior personalizzazione e una serie di correzioni di bug che rendono l’esperienza d’uso più fluida e completa che mai. Cos’è OSD-XMB? OSD-XMB è un’interfaccia utente open-source per PlayStation 2 che riproduce fedelmente l’estetica e il feeling della XMB (XrossMediaBar) trovata su PlayStation 3 e PSP. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net

