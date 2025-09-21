Tempo di lettura: 2 minuti Il primo sorriso esterno dell’Avellino arriva al termine di una partita pazza, un 3-4 che resterà a lungo nella memoria dei tifosi biancoverdi. Sul campo della Carrarese, i lupi hanno saputo ribaltare difficoltà, espulsioni e momenti di sofferenza, mostrando carattere e cuore. A fine gara un Raffaele Biancolino soddisfatto si è presentato in sala stampa per commentare il successo: “L’approccio non è stato dei migliori a livello mentale – ha ammesso –. Due ammonizioni in avvio e l’espulsione dopo venti minuti potevano tagliarci le gambe. Ma i miei ragazzi hanno reagito da uomini, con maturità e orgoglio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Prova di carattere straordinaria”: la soddisfazione di Biancolino