Prova a recuperare la canna da pesca caduta nel canale a Cremona ma finisce in acqua | morto 20enne

Fanpage.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un 20enne è morto annegato nel canale a Cremona dove stava pescando con alcuni amici. Il ragazzo si sarebbe buttato in acqua per recuperare la canna da pesca scivolata in acqua, ma non sapeva nuotare. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Prova a recuperare la canna da pesca caduta nel canale a Cremona, ma finisce in acqua: morto 20enne.

prova recuperare canna pescaProva a recuperare la canna da pesca caduta nel canale a Cremona, ma finisce in acqua: morto 20enne - Il ragazzo si sarebbe buttato in acqua per recuperare la canna da pesca scivolata in acqua, ma non sapeva nuotare. fanpage.it scrive

Giovane annega in lago per recuperare canna da pesca, nel Pavese - E' stato un Ferragosto tragico al Parco Palustre di Lungavilla (Pavia): un 24enne residente a Casteggio, A.

