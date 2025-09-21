Protezione civile Nuovo piano verso il via libera

Oltre 30 volontari formati e pronti ad intervenire e 15 tecnici del comune pronti a reagire tempestivamente agli eventi straordinari e calamitosi. Santa Croce verso un nuovo piano di protezione civile che – viene spiegato – è una della prime cose su cui, fin dai primi mesi di mandato, ha lavorato l’amministrazione Giannoni. Alla fine è stato sviluppato un sistema di protezione civile efficiente, che ha terminato il suo iter di valutazione, ovvero sta per ricevere il via libera della Regione. Fino ad ora infatti Santa Croce aveva un piano di protezione civile embrionale sul quale a suo tempo la stessa Regione aveva sollevato osservazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

