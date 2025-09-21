Prosegue la campagna elettorale per le Regionali di novembre Decaro | Ripristinare accessi liberi al mare
“Stiamo lavorando a una proposta di legge regionale che restituisca la costa ai cittadini, ripristini gli accessi liberi gratuiti al mare e individui soluzioni per prezzi calmierati che garantiscano a tutti di accedere ai servizi delle spiagge attrezzate”. Ad affermarlo, in un post sui social, è. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Prosegue la campagna elettorale per le Regionali di novembre, Decaro: Ripristinare accessi liberi al mare
