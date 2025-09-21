Proprio come lui… Marco muore in scooter L’assurda coincidenza con il fratello scomparso
Un triste e beffardo destino ha unito per sempre le vite di due fratelli, Marco e Gabriele Chiaramonti. A dieci anni esatti di distanza, entrambi hanno perso la vita in tragici incidenti stradali ad Agrigento, lasciando la città attonita e una famiglia in un dolore inspiegabile. La doppia tragedia. La storia di Marco Chiaramonti, 50 anni, istruttore di tennis e padel molto conosciuto e amato, si intreccia in modo straziante con quella del fratello Gabriele, scomparso a soli 36 anni il 19 settembre 2015 a seguito di un incidente con la sua Smart a Menfi, in provincia di Agrigento. Per un decennio, Marco aveva tenuto vivo il ricordo del fratello sui social media, condividendo frasi poetiche e foto che ritraevano un Gabriele sorridente, al mare, o intento a preparare mojito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: proprio - marco
Holger Rune rivoluziona il proprio staff: non solo Andre Agassi, in arrivo Marco Panichi!
#MotoGP Marco Bezzecchi scrive così sul proprio blog: "Sono passate poche ore dalla gara di Misano e ancora a fatica sto smaltendo l’adrenalina. Un week end incredibile, dove volevo rifarmi dopo le cadute a Barcellona e soprattutto dare tutto quanto nella g - X Vai su X
Le immagini di Marco Pesaresi e le parole di Pier Vittorio Tondelli, che proprio oggi compirebbe 70 anni ? I Palazzi dell’arte hanno riaperto al pubblico con la mostra “Rimini proibita”, un racconto per cento bellissime foto - a colori e quasi del tutto inedite - - facebook.com Vai su Facebook