Proprio come lui… Marco muore in scooter L’assurda coincidenza con il fratello scomparso

Un triste e beffardo destino ha unito per sempre le vite di due fratelli, Marco e Gabriele Chiaramonti. A dieci anni esatti di distanza, entrambi hanno perso la vita in tragici incidenti stradali ad Agrigento, lasciando la città attonita e una famiglia in un dolore inspiegabile. La doppia tragedia. La storia di Marco Chiaramonti, 50 anni, istruttore di tennis e padel molto conosciuto e amato, si intreccia in modo straziante con quella del fratello Gabriele, scomparso a soli 36 anni il 19 settembre 2015 a seguito di un incidente con la sua Smart a Menfi, in provincia di Agrigento. Per un decennio, Marco aveva tenuto vivo il ricordo del fratello sui social media, condividendo frasi poetiche e foto che ritraevano un Gabriele sorridente, al mare, o intento a preparare mojito. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

