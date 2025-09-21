Pronta a inaugurare la ludoteca del mare | uno spazio aperto dove il gioco diventa condivisione

Ravennatoday.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Marina di Ravenna si arricchisce di una nuova proposta culturale e ricreativa: "LudiMarina", la ludoteca del mare, uno spazio pubblico aperto a tutti, pensato per promuovere il gioco come strumento di socializzazione, apprendimento e benessere. L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 27. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: pronta - inaugurare

la galleria gracis è pronta ad inaugurare "pittore": la prima esposizione italiana di lluís lleó

Pronta a inaugurare la ludoteca del mare: uno spazio aperto dove il gioco diventa condivisione.

pronta inaugurare ludoteca mareInaugura “Ludimarina”, la prima ludoteca del mare - A Marina di Ravenna inaugura la prima ludoteca "del mare", con ampia scelta di giochi da tavolo e accesso libero ... Come scrive ravennaedintorni.it

pronta inaugurare ludoteca mareMarina di Ravenna avrà la sua prima Ludoteca: il 27 inaugura Ludimarina, la ludoteca del mare - Marina di Ravenna si arricchisce di una nuova proposta culturale e ricreativa: LudiMarina – la ludoteca del mare, uno spazio pubblico aperto a tutti, pensato per promuovere il gioco come strumento di ... Si legge su ravennawebtv.it

Cerca Video su questo argomento: Pronta Inaugurare Ludoteca Mare