Pronostico Lazio-Roma | un derby in linea con gli ultimi sette precedenti

Ilveggente.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lazio-Roma è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Un derby-verità per due squadre che nei primi tre turni di campionato hanno mostrato sia luci che ombre. La la Lazio e la Roma sono ancora due cantieri aperti: devono trovare la quadra soprattutto i giallorossi, tornati vorticosamente sulla terra dopo la sconfitta, la prima della stagione, contro il Torino all’Olimpico. Il 73% di possesso palla e l’1,14% di xG creati non sono bastati, agli uomini di Gian Piero Gasperini, per perforare la retroguardia granata: al contrario del Toro, che è stato capace di capitalizzare una delle rare occasioni con l’ex napoletano Simeone (0-1). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

