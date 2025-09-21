Pronostico Lazio-Roma | un derby in linea con gli ultimi sette precedenti
Lazio-Roma è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Un derby-verità per due squadre che nei primi tre turni di campionato hanno mostrato sia luci che ombre. La la Lazio e la Roma sono ancora due cantieri aperti: devono trovare la quadra soprattutto i giallorossi, tornati vorticosamente sulla terra dopo la sconfitta, la prima della stagione, contro il Torino all’Olimpico. Il 73% di possesso palla e l’1,14% di xG creati non sono bastati, agli uomini di Gian Piero Gasperini, per perforare la retroguardia granata: al contrario del Toro, che è stato capace di capitalizzare una delle rare occasioni con l’ex napoletano Simeone (0-1). 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostico - lazio
Pronostico Sassuolo-Lazio, in Emilia non succede dal 2021: il trend si interrompe
Pronostico Fenerbahce-Lazio: il “derby” ha una sola certezza
Pronostico Galatasaray-Lazio: Sarri risolve un problema
#Zazzaroni: "Vi svelo il mio pronostico per #Napoli-#Pisa, #Lazio-#Roma non finirà pari" - X Vai su X
Guarda Gialloblù SUPERSTAR su Telearena in onda DOMENICA 31 AGOSTO dalle 20.00 e scrivi qui sotto il tuo pronostico della partita LAZIO vs HELLAS. Il primo di voi che scriverà il risultato corretto (vale l’orario indicato da Facebook), potrà ricevere l’iconi - facebook.com Vai su Facebook
Pronostico Lazio-Roma quote analisi statistiche 4ª giornata Serie A; quote Lazio Roma: il pronostico sui giallorossi; Lazio-Roma, il pronostico di DDD: Sarri contro Gasperini, derby da Under?.
Lazio-Roma, chi vince il derby? Le quote su esito finale, cartellini e marcatori - Quote più o meno identiche sulla lavagna di Sisal, dove la Roma è bancata a 2. Riporta corrieredellosport.it
Lazio-Roma pronostico e quote sul Derby della Capitale - Scopri il pronostico su Lazio Roma con un focus del nostro esperto sulle quote risultato esatto del Derby della Capitale. Da calciomercato.com