Pronostico Inter-Sassuolo | Chivu pronto a sfatare il tabù
Inter-Sassuolo è una partita della quarta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La Champions League ha lenito le ferite dell’ Inter, che i nerazzurri si erano procurati nelle sfide con Udinese e Juventus in campionato, incassando due brutte sconfitte di fila. Ad Amsterdam, contro l’Ajax, è bastata una doppietta di Marcus Thuram per sistemare i Lancieri (0-2) e regalare la prima gioia da allenatore a Cristian Chivu nella massima competizione continentale. L’attaccante francese ha messo così a tacere le inutili polemiche sull’atteggiamento mostrato nella sfida con la Juve nei confronti del fratello Khephren, ritenuto da alcuni tifosi troppo “morbido” e “poco professionale”. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
