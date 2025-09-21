Fiorentina-Como è una partita valida per la quarta giornata di Serie A e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. La Fiorentina di Stefano Pioli è ancora un cantiere aperto e lo si è visto chiaramente sabato scorso nella sfida con il Napoli, dominata in lungo e in largo dai campioni d’Italia. Per circa 80 minuti la squadra di Antonio Conte ha fatto ciò che ha voluto al “Franchi”. I viola si sono svegliati solamente negli ultimi 10, quando ormai era tardi, riuscendo a rendere comunque il passivo meno pesante grazie alla rete di capitan Ranieri (1-3). 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Fiorentina-Como: la Viola è ancora a secco di vittorie