Pronostico Borussia Dortmund-Wolfsburg | le rimonte hanno lasciato l’amaro in bocca

Borussia Dortmund-Wolfsburg è una partita della quarta giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 19:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. In settimana il Borussia Dortmund ha sfiorato l’impresa in Champions League andando vicino ad una storica vittoria allo Stadium contro la Juventus ma, dopo essersi portata in vantaggio di due gol ad un quarto d’ora dalla fine, la squadra di Niko Kovac si è fatta riacciuffare in pieno recupero. Vlahovic, da subentrato, ha fatto il fenomeno e nel giro di due minuti ha segnato il gol del 3-4 e fornito l’assist a Kelly per il 4-4 definitivo. Chiari sintomi di una difesa che va in affanno quando è sotto pressione: la retroguardia giallonera era finita sotto accusa anche all’esordio in Bundesliga con il St. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

