Pronostico Borussia Dortmund-Wolfsburg | le rimonte hanno lasciato l’amaro in bocca

Ilveggente.it | 21 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Borussia Dortmund-Wolfsburg è una partita della quarta giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 19:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. In settimana il Borussia Dortmund ha sfiorato l’impresa in Champions League andando vicino ad una storica vittoria allo Stadium contro la Juventus ma, dopo essersi portata in vantaggio di due gol ad un quarto d’ora dalla fine, la squadra di Niko Kovac si è fatta riacciuffare in pieno recupero. Vlahovic, da subentrato, ha fatto il fenomeno e nel giro di due minuti ha segnato il gol del 3-4 e fornito l’assist a Kelly per il 4-4 definitivo. Chiari sintomi di una difesa che va in affanno quando è sotto pressione: la retroguardia giallonera era finita sotto accusa anche all’esordio in Bundesliga con il St. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

pronostico borussia dortmund wolfsburg le rimonte hanno lasciato l8217amaro in bocca

© Ilveggente.it - Pronostico Borussia Dortmund-Wolfsburg: le rimonte hanno lasciato l’amaro in bocca

In questa notizia si parla di: pronostico - borussia

Pronostico Juventus-Borussia Dortmund: per entrambe è una prova del nove

Pronostico Borussia Dortmund-Monterrey: occhio alla percentuale di vittorie

Pronostico Borussia Dortmund-Monterrey, in palio ci sono i quarti con Real o Juve: le quote

quote Borussia Dortmund Wolfsburg: il pronostico sui gialloneri; Quote vincente Bundesliga 2025/2026, il pronostico: Bayern Monaco favorito; Borussia Dortmund-Wolfsburg (domenica 21 settembre 2025 ore 19:30): formazioni, quote, pronostici.

pronostico borussia dortmund wolfsburgPronostico Borussia Dortmund-Wolfsburg: le rimonte hanno lasciato l’amaro in bocca - Wolfsburg è una partita della quarta giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 19:30: tv, formazioni, pronostico. ilveggente.it scrive

pronostico borussia dortmund wolfsburgPronostico Dortmund-Wolfsburg 21 Settembre 2025: 4ª Giornata di Bundesliga - Wolfsburg, in programma sabato 21 settembre 2025 alle 19:30, con un focus su scommesse e stato di forma delle squadre in Bundesliga. Scrive bottadiculo.it

Cerca Video su questo argomento: Pronostico Borussia Dortmund Wolfsburg