Barcellona-Getafe è una partita valida per la quinta giornata della Liga e si gioca domenica alle 21:00: probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming. La striscia positiva del Barcellona si è allungata anche in Champions League. Giovedì scorso, al St James’ Park contro il Newcastle (1-2), la scena se l’è presa Marcus Rashford, arrivato in estate – quasi in sordina – dal Manchester United. L’ex Red Devils è riuscito a non far avvertire ai suoi tifosi la pesante assenza di Lamine Yamal, realizzando una doppietta: i catalani, tuttavia, non hanno giocato una gran partita, concedendo numerose occasioni agli avversari. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - Pronostico Barcellona-Getafe: non accadrà neppure stavolta