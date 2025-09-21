Pronostico Arsenal-Manchester City | Guardiola non ci riesce dal 2023

Arsenal-Manchester City è una partita della quinta giornata di Premier League e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. La sfida tra Arsenal e Manchester City è l’altro big match di questo turno di Premier League, dopo il derby di Liverpool ed una “classica” del massimo campionato inglese come Manchester United-Chelsea. Senza nulla togliere alle altre, però, il piatto forte è proprio la partita dell’Emirates Stadium, tra due squadre che puntano entrambe alla vittoria del campionato. (Ansa) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

