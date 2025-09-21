Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 22 settembre. In caso di vittoria, il Napoli di Antonio Conte resterebbe l’unica squadra a punteggio pieno e sarebbe dunque da sola in testa alla classifica della Serie A. Secondo i bookmaker ormai i partenopei sono chiaramente favoriti nella corsa al titolo. L’altro tema del giorno è . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 22 settembre. Il Napoli può andare in testa da solo, Marsiglia-PSG dopo il rinvio