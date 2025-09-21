Pronostici Cremonese-Parma e Torino-Atalanta | entrambe finiscono così
Cremonese-Parma e Torino-Atalanta sono partite della quarta giornata di Serie A e si giocano domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Il sogno in casa Cremonese è quello di piazzare tre vittorie di fila in casa in Serie A come non succede da 40 anni. Sì, perché la squadra lombarda ha salutato con una vittoria prima della retrocessione, quindi la striscia è aperta. E ci sono delle buone possibilità che questo possa succedere, soprattutto andando a vedere il momento del Parma. (Lapresse) – Ilveggente. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
In questa notizia si parla di: pronostici - cremonese
Cremonese-Palermo (Coppa Italia, 16-08-2025 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici
Cremonese-Sassuolo (venerdì 29 agosto 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici
Verona-Cremonese (lunedì 15 settembre 2025 ore 18:30): formazioni, quote, pronostici
#Vardy: “#DelPiero il mio idolo. Ho scelto la #Cremonese per sfidare i pronostici” - X Vai su X
Nel suo editoriale per Sportitalia, Michele Criscitiello ha commentato il difficile avvio di stagione del Milan, reduce dalla sconfitta con la Cremonese. Il direttore ha ricordato come un anno fa Antonio Conte partì male a Verona, salvo poi ribaltare i pronostici. “All - facebook.com Vai su Facebook
Pronostici di Serie A | Lazio-Roma (ore 12.30) | Torino-Atalanta e Cremonese-Parma (15) | Fiorentina-Como (18) | Inter-Sassuolo (20.45) | Domenica 21 settembre; Pronostici Serie A 2025/26: quote 4° giornata e consigli scommesse; Pronostico schedina Totocalcio concorso n. 26/1525 di sabato 20 settembre 2025.
Pronostico Cremonese vs Parma – 21/09/2025 - Il match tra Cremonese e Parma, in programma il 21 settembre 2025 alle ore 15:00 allo Stadio Giovanni Zini, è uno degli incontri più interessanti della quarta ... Si legge su news-sports.it
Cremonese-Parma vale un pezzo di salvezza, ma Nicola può sognare: il pronostico - Parma quote analisi statistiche precedenti 4ª giornata Serie A in programma domenica 21 settembre alle 15 ... Lo riporta gazzetta.it