Queste le gare della seconda giornata in programma alle 15,30. Girone A Settimello-San Piero a Sieve (arbitro: Finoia di Firenze). Per questo big-match locali senza Francini, Luka, Lenzini, Calugi, Calabretta, rientra Caputo. Ospiti privi di Iaquinandi, Becchi e il tecnico Signorini. Cubino-Casalguidi (arbitro: Como di Arezzo). Il Cubino di Bonciani, che si presenta al completo punta a fare il bis. Firenze Ovest-Luco (arbitro: Sarchini di Firenze). L’Ovest ha alzato il livello con gli acquisti dell’esterno Fiore (‘05) e dell’attaccante Torrente (‘98). Ospiti privi di Caprio, Romanelli e Maritato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Promozione. Settimello-San Piero è da scintille. Rufina-Reggello accende il girone C