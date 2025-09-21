promozione il montelupo riceve il pontebuggianese esordio casalingo per il castelfiorentino

Sulle ali dell’entusiasmo per la qualificazione agli ottavi di Coppa Italia centrata mercoledì scorso, il Montelupo va a caccia ora dei primi punti in campionato. Nell’odierna seconda giornata di Promozione (fischio d’inizio alle 15.30) gli amaranto ricevono però un’altra pretendente al salto di categoria. Al Castellani arriva infatti il Pontebuggianese, retrocesso lo scorso anno dall’Eccellenza, che nelle prime tre gare ufficiali tra coppa e campionato ha colto un pari e due vittorie consecutive segnando la bellezza di 7 reti e subendone soltanto una. La squadra di Lucchesi deve invece provare a riscattare il 3-0 subito a Pietrasanta contro il Forte dei Marmi, punizione troppo severa nel punteggio per quanto visto in campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

